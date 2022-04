Sylvain LEDOUX

Titulaire d'un DEST en informatique et d'un DUT en génie Mécanique et Productique, j'ai travaillé 8 ans dans les secteurs méthode et comme assistant commercial au sein de la société Valscius (Cartonnerie).

dernièrement J'ai travaillé 1 an comme assistant commercial( poste allant de l'accueil, la facturation, les commandes, la relation client et sous-traitant.

Je souhaite aujourd’hui travailler dans le domaine des méthodes ou dans la PLV ( publicité sur le lieu de vente).

Je recherche un poste d'assistant commercial ou de technicien méthode.

Je suis également ouvert et intéressé par toutes autres expériences professionnelles me permettant de diversifier mes compétences dans d'autres domaines d'activités comme l'informatique.