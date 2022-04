Sylvain LEFEBVRE

Manager opérationnel et stratégie, des compétences multiples dans tous les corps d’états.



MANAGEMENT



Organisation et gestion de moyens / Synthétisation des objectifs / planning / Mise en place de reporting / analyse de charge / Direction et Animation d’équipes pluridisciplinaires (10 à 45 pers.)

Conduite du changement & méthodes participatives.



PROJET TCE (Tous corps d’état).



Gestion & réalisation de projets TCE, d’organisation et d’optimisation de production, d’un montant d’investissement de 15 k€ jusqu’à 15 000 k€.

Phases et jalons des projets / Planification (Gantt, etc.).

Gestion des ressources humaines (Direct 45, Indir. 100 pers.) et matérielles.

Rédaction et suivi d’appel d’offres / Négociations d’achat.

Chiffrages / Suivi budgétaire. Gestion contractuelle et litige.

Analyse Fonctionnelles / Analyse des risques /Analyse de la valeur / Maîtrise des coûts.

Constitution et Gestion de la documentation projet /Sécurité / Plans de coordination

Suivi des travaux. /Capitalisation projets / Mise en production.



QUALITE et « DEMARCHE » de PROGRES.

Certifications - API



Analyse et adéquation des moyens à la qualité / Mise en place et suivi d’indicateurs.

Gestion et normes ISO 9000-14001-OHSAS 18001/Cefri/Qualibat 1552, 1113…

Brainstorming/Benchmarking/5 S/Kaizen/TPM/SPC/AMDEC/FMDS/SMED/VSM/Hoshin ...



PRODUCTION,METHODES et MAINTENANCE



Accompagnement et montée en production.

Optimisation des ressources humaines (15 pers.) et matérielles.

Choix des politiques de maintenance / Programme de base maintenance.

Externalisation de la maintenance / S.A.V / Rédaction de procédures et gammes.



FORMATION



Création et animation de formations techniques et opérationnelles (300 pers.)



Mes compétences :

API

Formation

Maintenance

Maintenance management

Management

Methodes

Méthodes maintenance

Production

PROGRES

Qualité

TCE