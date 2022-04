Sylvain LEFEVRE

Créée en partenariat avec Artémis, la société d'investissement de la famille Pinault, LA CENTRALE DE FINANCEMENT est le premier réseau à vocation nationale qui voit le jour depuis les profonds changements liés au décret d'application du 28 janvier 2012 concernant la réglementation du métier de courtier.

Notre démarche s'inscrit dans cette législation prônant éthique, déontologie, qualité, écoute et accompagnement du client.



Dans un premier temps, LA CENTRALE DE FINANCEMENT implante des agences en succursales dans les plus grandes villes de France et des agences indépendantes sur le reste du territoire.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons de Directeurs d'agence, des Directeurs d'agence adjoints pour les plus grosses structures et des commerciaux (indépendants).

Notre volonté est d'intégrer des collaborateurs maîtrisant parfaitement le milieu du courtage, issus idéalement de la finance ou de l'immobilier.



Afin d'attirer les meilleurs éléments, nous leur assurons une formation, un accompagnement commercial ainsi qu'une rémunération avantageuse, supérieure aux pratiques du marché.



Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir davantage d'informations sur notre business model, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous adresser votre candidature en cliquant sur le lien suivant:

http://jobaffinity.fr/newcandidate/description/38995/170394