Je suis conseiller financier à la Banque Populaire côté d'azur et je souhaite revenir en Gironde ma région natale et vivre une nouvelle expérience professionnelle.

J'ai une expérience professionnelle de plus de 10ans dans le milieu de la vente, bancaire et assurances.







Mes compétences :

Vente des différents produits bancaire

Analyse du risque

Prêt immobilier

Assureur

Contact client