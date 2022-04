Sylvain LEMAIRE

Résumé de mon profil :

-- j'ai 10 ans d'expérience dans le management de grands projets internationaux (anglais et allemand courants - jusqu'à 750M€), demandant autonomie, leadership et méthodologie (certifications PMP, Agile, Green Belt et ITIL) ;

- j'ai une double compétence ingénieur-MBA me permettant d'associer à mes appétences technophiles une hauteur de vue et une vision business plus large (forte expérience avant-vente, bonne compréhension des enjeux métiers et relation directe avec les directions) ;

- j'ai managé opérationnellement des équipes jusqu'à 7 personnes (dont 3 chefs de projet) et de façon transverse jusqu'à 30 personnes (équipes multidisciplinaires et multiculturelles).



Postes susceptibles de m'intéresser :

- direction de projets transverses et internationaux

- organisation / stratégie / audit

- management opérationnel



Mes compétences :

Project management

Business manager

Organisation

International

PMP

Strategie

Agile

Lean Six Sigma

ITIL

Enterprise Project Portfolio Management

Direction de projet

Management

Gestion de portefeuille projets