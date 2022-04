Sylvain LENGLET

Créatif, persévérant, polyvalent et perfectionniste j’élabore et développe des concepts à la fois fonctionnels et élégants tout en répondant aux différentes attentes clients.



De l’analyse à la conception, je suis capable d’intervenir sur toutes les phases d’un projet qu’il soit seulement prospectif ou industriel avec ses contraintes de coût, de distribution et de

fabrication.



Autodidacte, j’apprends de mes expériences et environnements afin de répondre aux différents problèmes rencontrés et afin de mieux m’intégrer dans la vie du projet.