Sylvain LEOPOLD

Un projet :

Apporter mon expérience industrielle et mes compétences de gestion des ressources humaines au développement d’une entreprise en voie d’expansion et à vocation internationale.





Une expérience en quelques mots :

• 15 ans de management de sites industriels dans un contexte international.

• 12 ans d’expatriation à la tête de centres de profits.

• Connaissances approfondies dans le monde de la mécanique, de la plasturgie et de l’assemblage de petites et grandes séries.



Mes compétences :

Direction Industrielle

Production