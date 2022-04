Sylvain LEPAGE

Evoluant dans le domaine de la fibre optique depuis 1993, je suis actuellement en poste comme Chef de Projet en infrastructure telecom. Titulaire d'un BTS Génie Optique option Photonique, j'ai débuté dans le contrôle et qualification de câbles à fibre optique. J'ai travaillé par la suite dans un cabinet de formation comme formateur et recetteur de réseaux opérateurs, puis ai évolué vers la gestion de projets de déploiement fibre optique pour les intégrateurs. Mon expertise sur la fibre optique associée au management de projets me permettent d'évoluer vers tous types de projets dans le domaine des telecommunications.



Mes compétences :

Planification de projet

Microsoft Project

Fibre optique

Microsoft Office