Sylvain LEROY

Dans le milieu des Arts Graphiques et plus particulièrement du Prépresse depuis plusieurs années et ayant suivi son évolution au cours de mes différents postes au sein de plusieurs sociétés, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Ayant occupé à plusieurs reprises des postes de responsable prépresse et de fabrication, je suis en mesure de géré les dossiers clients de l’ouverture à la finalisation de celui-ci (impression...).



Très bonne connaissance de la chaîne graphique, bonne connaissance en retouche chromatique et montage photographique, mise en page, gestion d’une équipe, très bon relationnel (relation client et relation avec les divers prestataires), suivi de dossier.



Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour étudier avec vous toute possibilité de collaboration.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Acrobat

QuarkXPress