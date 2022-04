Sylvain LESIEUR

Ingénieur matériaux et traitement de surface



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Aout 2012 - A ce jour



Responsable unité peinture

Secteur: aéronautique

Responsable d'une équipe de 8 techniciens: préparateurs, peintres, metteur au bain (alodine)



Janvier 2011 – juillet 2012 : Chargé d’affaires – Blygold , EVRY (91)

Secteur : Anti-corrosion, réhabilitation de système de production de froid et chaud et solutions d’économie d’énergie dans le génie climatique sur Centrale de Traitement d’Air, Tour Aéroréfrigérante, DRY.

Action : Gestion du portefeuille client, Démarchage, Audit, Dossier technique, Planification, Suivit chantiers...(CTA, TAR, GEG, Dry, Split, batteries)



Janvier 2009 – Octobre 2010: Responsable Production et Développement – BATIFORMES, VITRY (94) Taches classiques de production (planning – maintenance du parc machines – optimisation des temps pièces)

Développement : multiplication des espaces de stockage par deux en quelques semaines / innovation nouveaux produits sur marché bâtiments en rapport avec l’isolation par l’extérieur.

Bureau d’étude : conception des nouveaux projets au développement industriel insitu. (composite – PSE – résine)

Février 2005 – Janvier 2009 : Responsable Production Traitement Surface - BARCROM, ROUBAIX (59)

Optimisation des charges Atelier – Respect des délais pièces. Optimisation des gammes de traitement. Responsable de 10 personnes : secteur polissage - traitement de surface - nettoyage - conditionnement.

Tenue des bains électrolytiques (analyses, maintenances, gammes, réglages) sur procédés chrome, nickel, cuivre ou or sur pièces aciers, laiton, aluminium. Projection du chiffre d’affaire journalier.

Évaluation du nombre de rebuts – identification des causes – résolutions. (galvanoplastie)



Janvier-août 2004 : Ingénieur Revêtement Corrosion - Centre de recherche VALLOUREC (59)

Projet : étude de paramètres lors de traitements thermiques oxydants – tests d'usure à chaud – analyses de surface – défectologie (acier - métallurgie)

Avril-septembre 2003 : Stage Ingénieur Projets R&D - Centre de recherche VALLOUREC

Projet : étude de la dégradation de couches phosphatées par thermogravimétrie (ATG - acier métallurgie phosphatation)

Juin-septembre 2002 : Stage laboratoire – Angleterre - Université de LEEDS UK

Projet : mise en œuvre de nouvelles céramiques techniques et caractérisations (coefficients diélectriques, frittage…) - rapport en anglais. (Laboratoire – céramurgie - lanthanides)



Mes compétences :

Commercial

Galvanoplastie

Production

Responsable atelier

Responsable production

Traitement de surface

Audit

Aluminium