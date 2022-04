Sylvain LEULIET

Fort d'une expérience de 23 ans chez Pechiney puis Rio Tinto-Alcan, je recherche un emploi dans le Grand Sud-Ouest où mon épouse a été mutée pour rapprochement familial.

J'ai travaillé à Aluminium Dunkerque en tant que Pilote Laboratoire rattaché au secteur Hygiène Sécurité Environnement Qualité, avec une reconnaissance de travailleur handicapé, séquelle d’un accident du travail survenu en 1992. J’ai participé activement à la réorganisation du secteur avec l’implantation de notre spectromètre en fonderie et la mise en place de nouvelles techniques analytiques afin de supprimer des produits dangereux CMR-Cancérogènes Mutagènes Reprotoxiques. Je me suis impliquer également sur tous les aspects ESS du secteur. D’ailleurs, les bons résultats sécurité du laboratoire ont attesté le fait que je faisais bien appliquer les fondamentaux HSE et ceci même avec la mixité des postes et les nombreuses techniques d’analyses. J'étais le garant de la qualité de nos analyses. Dans un tout autre registre, mon implication à développer favorablement l’image de l’entreprise m’a conduit à la réalisation de plusieurs projets. Depuis juillet 2016, j’ai intégré avec succès une équipe de contrôle dimensionnel au sein d’un service qualité afin de découvrir l’univers de la construction aéronautique. De plus, j'ai aussi intégré l'équipe marquage des pièces injection et hydraulique, et depuis février je suis en foramtion à l'ajustage.

Mon engagement dans les démarches sécurité, productivité, qualité et environnementales m’a toujours permis d’évoluer au sein de l’entreprise. A l’écoute des autres, j’ai su faire respecter les règles indispensables à la bonne marche de l’usine. Mes facultés d’organisation et de communication sont un atout à une adaptation rapide et efficace.

En tant que pilote du Laboratoire, j’ai développé une grande rigueur, le sens du relationnel et le goût du travail en équipe.

Eligible à des aides à l’embauche et à la formation de par mon inscription à Pôle Emploi, je suis disposé à suivre tout cursus de formation en interne ou en externe, que vous jugeriez utile.

Libre en septembre 2017, j’aspire à m’engager dans un nouveau travail.



Mes compétences :

Ressources humaines

Sécurité

Management

Communication

Spectrométrie

Fluorescence X

diffraction X

SAP

Audit

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Aluminium

Agora

Journals

Microsoft Office