Sylvain LEVAILLANT

Manager IT, specialiste de la production informatique (Run, Transition, réversibilité)



Expert en informatique et nouvelles technologies, j’ai de nombreuses années d’expérience à mon actif dans le domaine des holdings.



Grâce à ces grands comptes j’ai acquis le sens du professionnalisme et de l’exigence.



La qualité ainsi que la disponibilité du système d information sont mon quotidien.



Je maîtrise le management, l’administration, la sécurité, et la maintenance des systèmes informatiques.



La gestion de la production et du support utilisateurs ainsi que la gestion de parc sont des atouts que je maîtrise et qui rentrent dans les process ITIL que je mets en place régulièrement (infogerance, reversibilité.....).



Ces expériences réussies en tant que consultant informatique, mes qualités relationnelles et mon sens des responsabilités ainsi que de mes disponibilités sont mes meilleurs atouts pour assurer vos missions.



J'ai de très sérieuses références auprès de grands comptes du CAC40, tels que:



LVMH

TOTAL

VEOLIA

EDF



J'étudie toutes propositions.



Levaillant sylvain



Mes compétences :

Management

Project management

ITIL

Responsable

Budget

Expertise

Manager

Sox

Cartographie

Urbanisation

PRA

Windows

Production

MEGA

Transition

Reversibilite

DRP