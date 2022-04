Sylvain LEVERT

Je suis titulaire d’un DUT informatique et ai passé deux ans en école d’ingénieur à l’IG2I (Centrale Lille). Ces deux années d’études ont été réalisées en alternance dans la DSI de l’université de Lille 3 et m’ont donné envie de me lancer sur le marché du travail. J'ai principalement programmé en PHP et JAVA, mais je maîtrise aussi le C, bash, HTML, CSS, etc.. Je parle anglais couramment, ayant fait de nombreux séjours à l'étranger (TOEIC 780).



Mes compétences :

C++

HTML

SQL

PHP

Java

XML

Visual Basic

PostgreSQL

Microsoft Access

Linux

Cisco Switches/Routers

C Programming Language

Bash