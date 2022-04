Sylvain LIVERSET

De formation bac+2 commerciale, j'ai pu mettre en pratique la théorie durant 10 années passées au sein de LCL ainsi qu'une année à HSBC,que ce soit sur un poste de conseiller clientèle,de second d'agence ou de conseiller Premier (patrimonial).

J'ai obtenu des dipômes spécifiques au milieu bancaire sur le marché des particuliers et des professionnels après mon BTS action commerciale ainsi qu'un compétence de niveau 2 en assurance vie,IARD et capitalisation.



Mon goût pour le relationnel et le contact client est un atout majeur de ma personnalité.

Je suis persévérant et aime relever les challenges et dépasser les objectifs qui me sont confiés.