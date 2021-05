Sylvain LOHIGORRY

Suite à l'obtention du DUT Informatique, j'ai entrepris de continuer mes études en 3ème année de licence à l'université Bordeaux 1. Pour des raisons personnelles, j'ai arrêté au bout de 4 mois et j'ai commencé à chercher du travail.



CREALIS Ingénierie m'a recruté et placé sur une longue mission (+ de 6 ans) chez LOGICA, pour La Banque Postale. J'ai été formé aux différentes technologies mainframe utilisées chez ce client (PACBASE, VSAM, CICS, DB2, Z/OS, ...).

J'ai pu évoluer tout au long de cette mission (D'abord développeur, puis analyse, référant fonctionnel et technique).



Afin d'atteindre mon objectif scolaire, je poursuis des études au CNAM. Actuellement, j'ai validé tous les modules nécessaires à l'obtention de la licence. Il ne me reste plus qu'à faire valider mon experience professionnelle.



Passionné d'informatique, j'effectue régulièrement de la veille technologique et utilise régulièrement JAVA pour des projets personnels.



Mes compétences :

JCL

ARMIDE

MQ SERIES

PACBASE TP

DB2

REXX

TSO

PACBASE BATCH

HTML / CSS / Javascript

JAVA

KSH

ORACLE