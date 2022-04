Sylvain LOKOSSOU

Avec un master BAC+5 en Audit et contrôle de gestion et plus de cinq (05) ans d'expérience professionnelle en Cabinet d'Audit, Organisation Non Gouvernementale, société d’État, Banque régionale, Micro finance...je suis mieux outillé pour déverrouiller toutes difficultés liées à la comptabilité et gestion en général, à la fiscalité en particulier, et bien averti pour planifier les missions d'audit. Grande capacité d'adaptation à toute situation et forte souplesse dans les mobilités inter-régionales ou continentales.

Contact: 00228 90393739 Lomé, Togo.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

SAGE SAARI

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel