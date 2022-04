Sylvain LOMBAERT

En reconversion professionnelle, j'ai suivi une formation de 5 mois à la Wild Code School pour devenir Developpeur Web PHP et je suis actuellement en stage de développeur JAVA chez Lyreco.



Fort de mes expériences précédentes de Manager de Ventes et de Commercial, et grâce à la formation de développeur qui me permet d'appréhender et de comprendre ce métier, je souhaite m'orienter et obtenir un poste de chef de projet.



Je suis à l'écoute de toute opportunité.



Mes compétences :

Gestion

Management

Relations clients

Organisation

Diplomatie

Marketing