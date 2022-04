Sylvain LOUMEAUD

Chef de service & Business Développeur (France et International)



"12 années d’expérience dans les Infrastructures, les télécoms, de l’installation à l’intégration avec une Orientation Projets et Grands Comptes.

Dynamique, avec le sens du relationnel, de l’opérationnel et du retour sur investissement."



Mes compétences majeures sont les suivantes:

*Le Développement Commercial :

- Business-Développement & Commerce : Cours/Moyen/Long Terme, Analyse de marché, définition de stratégies, Conduite de démarche de développement, Etablissement de Plans de Comptes et de Plans Sectoriels.

- Conduite de Réponse à Appel d’Offre : Commerce, Négociation Contractuelle & Financière ; Montages industriels ; Encadrement Réponse Technique.

- Conduite du changement : Innovation, Stratégie, Synergie et problématique RH.



*Management & Projets

- Gestion : Prévisions, Organisation, Business Plan, Gestion courante et reporting.

- Encadrements : Cadres (Management & Ingénierie) et Techniciens ; Sous-traitants.

- Gestions de projets : Conduite de Projets de A à Z – jusqu’à 35M€.

- Qualité/Sécurité : Suivi des Processus et des Qualifications QSE, Gestion des risques.



Et je suis ouvert à de nouveaux challenges...



Mes compétences :

Management & Projets

Business development