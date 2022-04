Sylvain LOUVIER

Je suis à la recherche d'un employeur pour la rentrée 2017 dans le cadre d'un BTS Management Unité Commercial en alternance. Je suis pré-inscrit dans trois écoles, la CCI de Lyon, Apprentissage Rhône-Alpes et Ecoris.

Je suis actuellement en Bac Professionnel Commerce au lycée professionnel St Marc à Bellecour.

Durant ce baccalauréat d'une durée de 3 ans, j'ai eu la chance de faire des stages en milieu professionnel dans des univers différents. En seconde, deux stages de trois semaines dans l'univers du textile à Adidas Lyon Part-Dieu, en première, deux stages d'une durée de quatre semaines dans l’électroménager, multimédia... à Pro et Compagnie à St Priest. Et pour finir cette année deux stages de quatre semaines à King Jouet Carré de soie dans l'univers du jouet. J'aime le relationnel avec le client et je suis sportif. Je pratique du sport et regarde le monde sportif professionnel. Je fait actuellement du handball en club et arbitre aussi. Je suis souriant, convivial et déterminé.



Mes compétences :

Détermination

Esprit d'équipe

Ambition

Dynamisme

Relations clients