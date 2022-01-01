Sylvain LOZE

DEPUIS 2012 P-DG DU GROUPE I.P.I
1997 A 2011 DIRIGEANT POMPES POLLARD FABRICANT DE POMPES INDUSTRIELLES, Barthod Pompes et DMH France (pompes à pistons, groupes de nettoyage HP, raccords hydrauliques et flexibles)
SEPT93 A AOUT 96
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
STATE INTERNATIONNAL ET CODER FRANCE
SOCIETE DE TRANSPORT,TRANSITAIRE,CONSTRUCTEUR DE REMORQUES
NOV91 A SEPT93
CONTROLEUR DE GESTION
HECKET MULTISERV
SERVICES A L'INDUSTRIE
OCT89 A NOV91
ADJOINT AU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMPTABLE
SCREG ILE DE FRANCE(GROUPE BOUYGUES)
(GESTION FILIALES,AUDIT INTERNE,SUIVI FISCAL...)
Mes compétences :
Entrepreneur