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Sylvain LOZE

LE BEAUSSET

En résumé

DEPUIS 2012 P-DG DU GROUPE I.P.I

1997 A 2011 DIRIGEANT POMPES POLLARD FABRICANT DE POMPES INDUSTRIELLES, Barthod Pompes et DMH France (pompes à pistons, groupes de nettoyage HP, raccords hydrauliques et flexibles)


SEPT93 A AOUT 96
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
STATE INTERNATIONNAL ET CODER FRANCE
SOCIETE DE TRANSPORT,TRANSITAIRE,CONSTRUCTEUR DE REMORQUES

NOV91 A SEPT93
CONTROLEUR DE GESTION
HECKET MULTISERV
SERVICES A L'INDUSTRIE

OCT89 A NOV91
ADJOINT AU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET COMPTABLE
SCREG ILE DE FRANCE(GROUPE BOUYGUES)
(GESTION FILIALES,AUDIT INTERNE,SUIVI FISCAL...)

Mes compétences :
Entrepreneur

Entreprises

  • S.A.S I.P.I - P.DG

    2012 - maintenant

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