Sylvain LUCE

Rattaché au Directeur du Marketing Clients, j'ai pour mission le pilotage des actions en vue de développer la connaissance clients chez Picard.



Ces actions ont pour but d'identifier les enjeux stratégiques clients et les insight dominants, basé sur une meilleure compréhension des comportements d'achat des clients:

- Compréhension du cycle d'achat client

- Identification des différents segments clients et de leurs motivations d'achat

- Adaptation du marketing-mix au potentiel local





Mes compétences :

Géomarketing

Data mining

Études de marché

Business Intelligence

Bases de données

CRM

Web Analytics