Sylvain MADELAINE

Mes 29 années d'expérience dans le monde de l'imprimerie, de labeur, industrielle et du packaging de luxe me conduisent tout bonnement à transmuter mon expérience vers ma passion initiale pour l'entretien et laménagement paysager.



C'est un art différent, certe, mais l'exploitation, la maîtrise des couleurs, des volumes, des contrastes restent utilisés pour l'agencement végétal, floral et des matériaux pour embellir et métamorphoser le jardin tout au long des saisons.



Cette passion, qui aurait dû être ma vocation, s'est professionnalisée au profit des particuliers qui n'ont ni le temps, ni l'énergie et la patience pour le faire.

Dans le cadre du service à la personne, cette prestation est principale.

accompagnée de petits bricolages, livraison de courses et vigilance temporaire de domicile complétant les prestations du SAP.

Clients bénéficiaires d'un crédit d'impôt de 50%.





Mes compétences :

Services à la personne

Entretien jardins

Aménagement paysager

Entretien de la maison

Petits bricolages

Livraison de courses

Vigilance temporaire de domicile



Management

Développement commercial

Logistique

Gestion de chantiers, production

Achats, investissements