J’ai 17 d’expérience dont plus de la moitié en pilotage de projets en société d’assurance.



Mes domaines de prédilection :

- La direction de projets d’évolution des organisations ou des SI

- Le PMO

- La conduite du changement

- Les activités back office des sociétés d’assurance



Mes moteurs :

- L’échange et le partage

- Le travail en équipe

- Les « missions impossibles »



Mes compétences :

- Une forte expérience en pilotage de projets

- Mon expertise fonctionnelle sur les processus de la gestion d’actifs des sociétés d’assurance

- Ma parfaite maîtrise méthodologique des phases du projet et de la production des livrables associés

- Le management d’équipes de projet maîtrise d’ouvrage (10-20 personnes)

- Ma culture du résultat





Début 2010, je m'associe à la création d’ABSM Conseil, cabinet indépendant spécialisé dans les secteurs de la Banque et de l'Assurance.



Aujourd'hui, pour accélérer notre développement, nous souhaitons accueillir dans notre équipe des consultants seniors et des managers dans les domaines suivants : Comptabilité générale, Moyens de paiement, Risk Management, Change Management, PMO.



Et, si vous avez l'esprit entrepreneurial, nous vous donnerons les moyens de vous réaliser et nous vous accompagnerons pour développer, chez ABSM Conseil, votre propre business unit.



Contacts :

sylvain.magnand@absm-conseil.com

recrut@absm-conseil.com

www.absm-conseil.com



