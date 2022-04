Sylvain MAIGRAT

Je suis à la recherche d'un poste de technicien informatique. M’intégrant facilement dans une équipe et d'un naturel rigoureux et impliqué, je mets à votre disposition une expérience professionnelle probante et une solide motivation.



Mes compétences :

Virtualisation

Messagerie

Connexions distantes : VNC, LogMeIn, Putty, TeamVi

Logiciels antivirus

Bureautique : Pack Office 97 à 2010, OpenOffice, …

Gestion de parcs : OCSInventory, GLPI

Linux (Debian, Ubuntu)

Masterisation/déploiement

Réseau : HTTP(S), TCP/IP, FTP(S), DNS, DHCP, WINS,

Windows Server NT4 à 2012

Windows client 95 à Win 10