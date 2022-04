Sylvain MAISONHAUTE

Compétences :

Gestion humaine : encadrement de personnels cadres et ouvriers (jusqu’à 120 personnes) ; entretiens professionnels ; gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

Compétences techniques : ingénieur ; 15 ans de pratique dans les métiers de la construction

Développement commercial : chiffrage de projets et développement de réseaux professionnels

Gestion d’entreprise : IAE de Paris ; bilans d’exploitation ; suivi de trésorerie ; stratégie ; administratif

Qualités humaines : sens de l'autorité ; capacités d’analyse et d’adaptation ; sens de l’écoute



