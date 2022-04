Sylvain MALHERBE

Réalisation de missions AMO / BET HQE et BREEAM, majoritairement sur des opérations complexes (> 100 M€ HT de travaux). Suivi d'opérations depuis la programmation jusqu'au suivi en exploitation.



Compétences managériales :

Gestion de projet : animation et coordination d’une équipe incluant les compétences HQE, BREEAM, LEED, WELL, Ecologue, Commissionnement, Performance Energétique, Etanchéité à l'air, Simulations numériques (consommations, confort thermique, confort visuel). Suivi et contrôle des études faites par les chargés d’études (toutes études HQE, BREEAM, LEED). Coordination des sous-traitants éventuels.

Interventions sur des opérations complexes, en neuf ou en rénovation, et des objectifs environnementaux multiples.

Suivi d’opérations en exploitation : rencontres avec les usagers et les exploitants, suivi des consommations, suivi des opérations d’entretien maintenance.



Rédaction de propositions financières sur la base des besoins identifiés.





Compétences techniques :

- Evaluations environnementales : analyse des projets selon les référentiels HQE et BREEAM, avec production de notes de synthèse illustrées en plus des tableaux de bord.

- Réalisation de dossiers BREEAM Design Stage et Post Construction Stage

- Suivi de chantier : suivi des prestations architecturales et techniques liées aux exigences environnementales (Avis ou VISAS) et suivi du chantier propre.

- Réalisation de diagnostic déchets avant curage / démolition : visites, plans de repérage, identification des types de déchets, calculs des quantités et identification du potentiel de valorisation.

- Gestion de l’eau : calculs de consommation, d’imperméabilisation, d'abattement, de débit de fuite, dimensionnement de rétention, dimensionnement de récupération des eaux pluviales.

- Gestion des déchets d’activités : calculs des besoins, plans d’implantation, plans de cheminement.

- Qualité de l’air : préconisations et analyse des matériaux et systèmes.

- Gestion de l’énergie : analyse des calculs RT. Montage de dossier de demande de label.



Mes compétences :

HQE

BREEAM

Environnement

Bâtiment

Suivi environnemental de chantiers

Gestion de projets

Trésorier du Comité d'Entreprise

Référent HQE reconnu par Certivéa

BREEAM International New Construction Assessor