Sylvain MALSERVET

Je suis Directeur Commercial et Marketing dans le monde de la prestation de service et plus particulièrement du Transport et de la Logistique.

J’ai travaillé principalement dans des Groupes Français Internationaux.

Mes principales compétences sont la définition du business plan, mettre en place d’une part l’organisation permettant d’atteindre les objectifs et d’autre part les outils de pilotage.

Avec 25 ans d’expérience, J’ai une parfaite connaissance du secteur du transport et de la logistique.

12 ans dans le secteur de la Logistique contractuelle et 13 ans dans le transport et la logistique tant national qu’à l’international.

Je suis un homme de challenge, orienté résultats. Je suis convaincu que c’est par le partage et l’anticipation que l’on obtient les meilleurs résultats. C’est la qualité de mes résultats m’a permis de connaitre une forte progression dans ma carrière.



Mes compétences :

Management

Direction Générale

Supply Chain

Logistique

CRM