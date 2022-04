Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur de recherche/ chef de projets dans l'industrie pharmaceutique ou chimique.



Mes expériences professionnelles sont axées sur le développement de nouvelles réactions dans le domaine de la CATALYSE (4 ans d'expériences)et le développement de nouveaux composés biologiquement actifs en CHIMIE THERAPEUTIQUE(4 ans d'expériences)(synthèse multi-étapes, études RSA et ADMET).



Si vous êtes intéressé par mon profil, je suis ouvert à toutes discussions et je vous invite vivement à me contacter.



Sylvain MARC



Mes compétences :

Catalyse

Chimie

Chimie organique

Synthèse