J'évolue depuis plus de 5 ans dans le milieu du transport. Embauché au départ en tant que chauffeur livreur mon implacation et mon sérieux m'ont permis de gravir les échelons. J'occupe aujourd'hui un poste à responsabilité au sein d'une PME. Jusqu'à présent j'ai eu la chance d'occuper des emplois aux fonctions transversales et ainsi acquérir des compétences dans plusieurs domaines.



Mes compétences :

Cammionage

Affrètement

Chargé de clientèle

Gestion de parc

Management