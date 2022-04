Sylvain MARMASSE

Mon expérience : 20 années dans le groupe Areva autour de deux métiers : contrôle de gestion et consolidation. J'ai travaillé au niveau du groupe , en Business Units et dans des filiales.



Mes compétences :

- contrôle de gestion à différents niveaux : projets/contrats ; centre de profit/filiales ; BU / groupe

- consolidation en normes IFRS

- structuration et coordination des processus financiers dans des organisations complexes

- évolution des systèmes d'information financiers (expression des besoins, suivi, recette)

- coordination d'équipes financières internationales

- anglais courant (mission 18 mois aux US)



2 types de cibles aujourd'hui : responsable consolidation ou responsable contrôle de gestion dans un groupe industriel (manufacturing, services, transports).



Localisation : Paris ou région parisienne.