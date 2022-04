Sylvain MARMUL

Compétences/expertise :

- Management d'équipe (pilotage, recrutement, entretiens...)

- Gestion de projets et travail transversal avec autres acteurs : direction, R&D, équipe commerciale, production…

- Vision stratégique, adéquation HQSE avec orientations de l'entreprise, membre CODIR

- Gestion quotidienne de la qualité, de la sécurité, de l’environnement-énergie et systèmes de management associés (ISO9001/14001/50001 et OHSAS18001) + Hygiène (Bonnes pratiques de fabrication, BPF) + Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

- Tout secteur d'activité (plasturgie, agroalimentaire, métallurgie, chimie, imprimerie...) /toute taille d'entreprise (PME, groupe...)

- Réglementation française et communautaire : Codes Français (Environnement, Travail,…), SEVESO/ICPE, règlements REACH, CLP et biocides, directives produits, réglementation TMD/ADR,…

- Travail avec les institutions d’Etat (DREAL, CARSAT, DIRECCTE…) et les partenaires techniques et financiers (Région, ADEME, AdE, CCI, pôles&clusters…) pour la recherche de subventions

- Représentation de l'entreprise en France et à l’international : instances réglementaires, professionnelles...

- Normalisation (Française (NF), européenne (CEN), internationnale (ISO)) : rédaction, traduction et validation de normes, participation aux réunions internationales