Sylvain MATRAS

De formation commerciale, je suis spécialisé dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès électronique (lecteurs muraux, serrures électroniques et cylindres électroniques)



Je suis chargé de la prescription des produits auprès des bureaux d'études et architectes, et de la prospection auprès des clients utilisateurs.



Je suis les projets jusqu'à leur mise en service. (assistance et conseils aux installateurs, formation du personnel à l'utilsation du logiciel)



Mes fonctions consistent aussi à référencer et à former les distributeurs, ainsi qu'à animer les technico- commerciaux SALTO SYSTEMS FRANCE (suivi de la stratégie commerciale définie avec la direction, contrôle des actions commerciales...)



Je participe également à l'élaboration des documents commerciaux et à la "veille technologique ".



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Réalisation de devis

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle

Animation de formations

Développement commercial

Prescription

Réponse aux appels d'offres

Suivi de chantiers

Suivi clientèle