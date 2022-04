Sylvain MAURY

Comédien , voix off depuis 1994 pour publicités radio, TV, narrations, voice over, audiotels, doublage... références: RTL, TF1, Légo, La Centrale.fr, Editions Atlas, H.P., M6, Canal +, Kia, Mentalist, Harry Potter, Chicago Code, Une nouvelle chance, The gangster Squad, Effets secondaires etc...

Doublage, théâtre, animateur et producteur radio.

Ecoutez mes voix, ici:

MON PARCOURS:

C'est avec la radio, vers l'âge de 10 ans, que j'ai pris conscience de la force de la voix, dans tout ce qu'elle peut véhiculer de plaisir et de rêve. A cette époque, mes références et modèles sont Bernard Schu, Patrice Blanc-Francard, Yann Hegann ou bien encore Fabrice ou Pierre Bellemare...

Des voix bien sur, mais aussi des personnalités que l'on écoutait avec émotion.

1982: Le choc ! A la création des radios libres, j'ai 15 ans. Premier contact avec un micro "professionnel". Ca colle tout de suite entre nous. On ne se quittera plus ! Emissions en direct, enregistrées... Je passe aussi des heures en studio de production: Publicités, jingles parlés et chantés... Des centaines, peut être des milliers.... Une vraie boulimie de passion, de travail et de voix en tous genres !

Mon BTS communication et publicité en poche, je décide en 1991 de travailler à Paris. Apres des expériences dans quelques radios de la région parisienne, je suis remarqué en 1994 par le directeur de Voltage Fm. Ce sera un an de folles matinales, mais aussi et surtout mes premières voix-off professionnelles sur Paris.

A partir de là, tout s'enchaine très vite: publicités radio et télé, narrations et voice over pour documentaires, audiotels , bandes-annonce, doublages de jeux vidéo... mon potentiel de jeu s'élargit et de plus en plus de médias me font confiance: TF1 ( voix des audiotels depuis 2000), RTL, france Télévision, Légo, Kia, Jeux MB, Société Générale...

En 2007, je retrouve un ancien amour de lycée: le théâtre. Je joue alors très vite professionnellement dans des registres aussi variés que Guitry, Arthur Miller ou Feydeau... Plaisir indéfinissable de la scène.

Et c'est en partie grâce au théâtre, que mon jeu décomplexé et étoffé m'amène au doublage de films et séries: "Harry Potter, Chicago Code, Mentalist, La colline aux coquelicots,The amazing Spider-Man, Une nouvelle chance...". La joie de travailler avec de grands directeurs artistiques, et de mettre ma voix-caméléon au service d' un rôle.

Radio, télévision, théâtre, audiotels, cinéma , internet... Ce sont tous ces médias de notre quotidien pour lesquels j'exerce mon métier de comédien, avec une conviction, un enthousiasme et un plaisir toujours au rendez-vous.



