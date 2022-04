« Calme, en avant et droit », telle est la doctrine du Général L’Hotte.



Trois mots qui trouvent tout leur sens tant il faut faire preuve de détermination et de persévérance pour atteindre ses objectifs.



Certain que l’écoute et l’échange nous aident à y parvenir, je vous attends avec plaisir



Mes compétences :

Gestion de projet

Équitation

Organisation d'évènements

Assurance

Droit de la famille

Finance

Fiscalité

Gestion de patrimoine

Courtage

Assurance Vie

Stratégie commerciale