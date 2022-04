Sylvain MÉNARD

Etant un grand passionné de sport, j'ai toujours orienté mon cursus afin de rester en lien avec ce secteur.



Titulaire d'un Master 2 Entrepreneuriat et Evènementiel Sportif obtenu à l'Institut des Administrations des Entreprises de Nice, je suis particulièrement passionné par le monde du sport.



Après deux stages chez Urban Football, j'ai débuté ma carrière professionnelle en septembre 2010 en devenant manager dans le centre de Meudon (92).



Par la suite, je suis devenu responsable adjoint du centre UrbanSoccer de Villeneuve loubet. Avec en charge l'ouverture et le lancement du site en 2012.



Actuellement responsable du centre, ce poste me permet de développer des compétences diverses : le management, la gestion RH, le suivi administratif, le développement commercial, l'organisation d'évènement, le contrôle et suivi de la masse salariale, la planification.



