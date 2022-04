Sylvain MERCIER

Je suis actuellement à la recherche d’un nouvel emploi suite à une démission pour suivre ma conjointe.

Durant mes 24 années d’expérience, J’ai acquis de solides connaissances et compétences qui me permettent aujourd’hui de prendre en charge une opération de bâtiment complète des études d’avant-projet à la réception des travaux. Mon cursus professionnel m’a également permis de développer une polyvalence et l’adaptation nécessaire pour ce type d’emploi.

De plus, j’ai passé une attestation de compétences de coordonnateur en sécurité et protection de la santé. Celle-ci me permet d’exercer la profession de coordonnateur SPS ou d’intégrer ces compétences dans le déroulement d’un chantier.

Egalement, je maîtrise déjà plusieurs logiciels spécifiques tels qu’AutoCad ou project. Je pourrai être rapidement opérationnel sur tous autres logiciels.

Fort de ces expériences, je recherche un poste de coordonnateur.

Je suis rigoureux, organisé et désireux de mettre en œuvre mes compétences et qualités au profit de votre entreprise.

Vous découvrirez mon parcours professionnel à la lecture de mon curriculum vitae. J’aurai le plaisir de pouvoir en discuter avec vous lors d’un entretien prochain.



Mes compétences :

