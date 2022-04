En poste à la SNEF pour le compte d’EDF Nucléaire en tant que développeur C# depuis 2008, je souhaite découvrir de nouveaux domaines d’activités. Désireux de vivre de nouvelles expériences professionnelles et relationnelles je mettrais en œuvre mes connaissances au service de votre entreprise via les projets que vous me proposerez.



Mes compétences :

Java

Conception-rédaction

Microsoft .NET

Développement informatique

UML 2.0

Visual studio

Microsoft Access

Microsoft Office