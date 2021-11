Sylvain MÉTAFIOT

Diplômé d’Histoire de la Pensée Politique (master 2 Université Lumière Lyon 2 / ENS-LSH).



À travers mes divers emplois et mon engagement associatif (Le Litterarium et Mankpad’ère), j’ai pu développer un savoir-faire éditorial (édition de toutes les publications de l'INT, édition de textes pour Sens public, édition d’un ouvrage pour Le Litterarium, rédaction pour Ragemag et Le Comptoir), de nombreuses relations avec des publics variés (formateurs, lecteurs, clients, étudiants, graphistes), un esprit de travail collectif et solidaire basé sur l’interdépendance, la participation active à certains services administratifs (chaine d’inscription des étudiants à l’IUT, remboursement du chômage partiel des entreprises et service de la main d’œuvre étrangère à la Direction du Travail) et une facilité à paraître et à m’exprimer en public (devant une classe, devant les clients d’un magasin, aux Assises Internationales du Roman).



Au-delà de ma passion pour la lecture – romans, essais, journaux – mon activité éditoriale à l'INT et au sein d’une revue de sciences sociales, l’exemplarité dû à mes élèves, ainsi que la rédaction régulière dans un journal associatif et sur un site d’actualité culturel, m’a sensibilisé au souci d’une langue bien parlée et bien écrite. Et à la volonté de constamment m’améliorer dans cette pratique exigeante, que ce soit sur support papier ou sur Internet.



Mes compétences :

Correcteur rédacteur

Rédacteur web

Communication évènementielle

Librairie

Enseignement Universitaire

Vendeur conseil

Recherche internet

Lecture "lire et écrire"

Collecteur de données

Rédacteur

Word

Html

Création

Adobe InDesign CS5