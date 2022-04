Sylvain Michon, né en 1967.

Numismate depuis son plus jeune âge, à ce titre, Lauréat de la Fondation de la Vocation, il entame un double cursus universitaire d’histoire de l’art dans sa discipline et en sciences sociales à l’EHESS, pour élargir son champ de vision. Roger Chartier le diplôme en sociohistoire des pratiques culturelle. Il poursuivra en histoire économique et statistique en DEA avec Jean-Claude Perrot et Emmanuel Leroy Ladurie. Il entamera un doctorat avec Robert Descimon en histoire des institutions.

Cette compétence et cet éclectisme le feront désigner par le directeur des Musées de France et l’administrateur de la Bibliothèque nationale dans les fonctions de conservateur à l’âge de 23 ans pour une gigantesque expertise demandée par la justice. Il découvrira alors la méthodologie de l’expertise judiciaire et proposera sa première recherche appliquée issue de ses recherches fondamentales. Il obtiendra l’unique réunion au XXe siècle d’une Cour d’Assises pour Crime de soustraction dans un dépôt public. Il prêtera serment en 1996 comme Expert près la Cour d’Appel de Reims, fonctions qu'il occupe 15 ans.

Refusant de s’enfermer dans sa spécialité, il préfère rejoindre en 1997, l’équipe chargée de tester la future politique des Pays au sein d’un Parc naturel régional. Responsable de la médiation touristique des patrimoines, il sera versé au corps des conservateurs de l’Inventaire général des Monuments et Richesses artistiques de la France.

Durant ces douze ans de recherches et d’expérimentations, on peut retenir comme résultats :

- Le circuit avec restauration des 40 chefs-d’œuvre du Parc,

- La création et la mise en place du circuit des 25 hauts lieux de la campagne de 1814.

- L’illustration par panneaux didactiques de 57 églises.

- L’ouverture de la « Boutique du charron » et de la « maison du Bois ».

- La méthodologie d’Inventaire général sur le patrimoine vernaculaire en pans de bois du XIIe au XIXe siècle.

- La mise en place de la politique d’aides publiques dite « projet façade ».

- La création de la compagnie de théâtre de rue « Les colporteurs de la Forêt d’Orient » autour de la littérature de colportage, connue sous le nom de Bibliothèque bleue de Troyes.

- Etc.

Parallèlement, Sylvain Michon est chargé de cours durant 7 ans à l’Université de Troyes et reste conservateur de différents petits établissements muséographiques.

En 2011, il rejoint le CNFPT et le CNRS retrouvant ses fonctions de numismate, dans l'attente d'un poste opérationnel.