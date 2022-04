Mon expérience, mon adaptabilité, ma rigueur en management, l’application des règles et des politiques d’entreprises ,le respect de mes collaborateurs ont toujours été reconnus et appréciés de mes employeurs.

J’ai eu la chance de pouvoir suivre la fin des travaux et d’ouvrir trois restaurants.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion du compte d'exploitation

Management d'équipes

Recrutement

Approvisionnements

Relation clientèle