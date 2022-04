Sylvain MINH

Ayant pour conviction : « Human First », nous intervenons, en tant que Business Partner, au coeur des organisations dans la structuration d’équipe performante. Notre solution est de s’appuyer sur un triptyque gagnant, Coaching, Évaluation et Recrutement.



Spécialiste de l'accompagnement des dirigeants et des cadres sur les problématiques de management, leadership et de transformation des organisations, Notre volonté est de participer à la libération de l’entreprise en plaçant l’Homme au coeur de l’organisation.