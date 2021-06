Sylvain MITRI

Si la carrière professionnelle reposait essentiellement sur des formations, une expérience significative et un parcours atypique, la capitalisation d’un savoir, d’un savoir-faire et d’un savoir-être, détachent le profil des professionnels recherchés.



En y ajoutant un sens développé de l’observation et de l’écoute, une dose de bon sens et de pragmatisme, un zeste d’analyse synthétique et une connaissance des solutions évolutives, on véhicule les prédispositions nécessaires au conseil et à l’accompagnement.



Voilà en bref, les bases de mes convictions profondes.



. NOUVEAU MAI 2015 :

MITRICONSEIL.COM fait peau neuve !

Le nouveau site web est désormais en ligne.



. PRÉSENTATION VIDÉO :

https://youtu.be/NyS4m9ZtVVM





Mes compétences :

Conseil en management

Développement commercial

Coaching d'équipe

Coaching professionnel

Développement web

Conseil marketing

Conseil en organisation

Formation Professionnelle

Conduite de projet

Relation client