Après une période de 4 ans comme technicien de maintenance qui m'a apporté une grande polyvalence et un savoir technique dans l'électrique, la mécanique, le pneumatique, l'hydraulique ainsi que dans des domaines plus éloignés comme la chimie, la soudure et la chaufferie, je suis actuellement chef d'équipe.

A ce poste depuis plus d'un an et demi,j'ai pu développer mes compétences en management et gestion de projets et être confronté à des problématiques de sécurité, de qualité et de productivité.