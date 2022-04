Arthur Loyd Le Havre est l'une des 63 agences de professionnels d'immobilier d'entreprise, d'un réseau capable d'accompagner tous projets sur l'ensemble du territoire national : bureaux, commerces, locaux d'activités, entrepôt logistique, clés en mains locatif, terrains, immeubles de rapports et investissements.

1er réseau national de Conseil en Immobilier d'Entreprise, Arthur Loyd est au service de ses clients depuis 20 ans sur l'ensemble du territoire national. Avec pour seul objectif la défense des intérêts de ses clients, Arthur Loyd peut se voir confier une mission à l’offre comme à la demande. L'ensemble des équipes applique les mêmes principes d’intégrité : Compétence, Engagement, Honnêteté.



Arthur Loyd Le Havre, agence leader et présente sur son marché depuis 1990, dispose d'une nouvelle implantation depuis le 2 avril 2013 dans de nouveaux bureaux commerciaux situés au 82 Avenue Foch au HAVRE. Une équipe de 7 personnes est à votre service, composée de cinq consultants, une assistante commerciale, une consultante marketing et une gestionnaire patrimoine tertiaire.



Secteurs d'activités et Consultants :

- Commerce : pas de porte, droit au bail, fonds de commerce : Consultants : Jonathan TRANCHARD et Tom BOSSEVITCH en qualité de Négociateur Junior.

- Immeubles de bureau (tertiaire) et de rapport : Consultants : Sylvain BENARD et Tom BOSSEVITCH en qualité de Négociateur Junior.

- Locaux d’activité : bureaux et ateliers, entrepôts, logistiques et terrains à bâtir : Consultants : Pascal PIT et Sylvain MONNIER.

- Assistance Commerciale : Carole PARE.

- Gestion Tertiaire : Corinne LE METEIL



Site web : http://www.arthurloyd-lehavre.com/offres.aspx

Page Facebook :