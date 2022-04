Sylvain MONNIER-BENOIT

Entrepreneur, volontaire et réactif, je suis capable de gérer plusieurs projets dans le domaine de la science, de la recherche et du développement de produit. Rigoureux et soucieux du travail correctement réalisé et fini, je sais également accepter positivement la critique et réagir rapidement aux imprévus.

J'ai beaucoup d'intérêts pour la recherche et les processus de validation technique et scientifique, mais aussi dans le développement final du produit au travers des aspects de régulation (CE, CE-IVD). J'ai également un fort esprit d'entrepreneuriat au travers de mon expérience en Start-Up et de mon statut de co-fondateur.

Je pense enfin disposer de qualités adaptées pour la conduite et le management de petites équipes techniques sur les projets menées. Je suis une personne très disponible et développant facilement d'excellentes relations avec ses collaborateurs.



Mes compétences :

Bio

Biochemistry

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Biology

Cellular biology

Développement de produits

Études cliniques

Molecular biology