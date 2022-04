Sylvain MORALES

-Conception mécanique, gestion de projets R&D

-Supervision de sous-traitance d'étude et de fabrication.

-Développement de produit, recherche de solutions et d'industrialisation.

-Réalisation de plan mécanique, schéma hydraulique, schéma électrique et schéma fonctionnel.

-Conception 2D/3D (Auto-cad / SolidWorks / Pro-Engineer)

-Dimensionnements et intégrations d’équipements mécaniques et oléo-hydraulique.

-Réalisation de spécifications techniques d'achats et de notes de calculs.

-Réalisation de planning et de budget.

-Inspection qualité, travail en équipe.



Mes compétences :

AutoCAD

SolidWorks

Pro-Engineer

Solid Edge