Sylvain MOUAZAN

Technicien support et exploitation dans un service informatique, travaillant au sein d'une équipe de 7 personnes. Le domaine d'activité est celui de la publicité, sur support papier, web, et affichage. Basés à Rennes, nous couvrons une grande partie ouest de la France jusqu'à la région Nord, Est parisien et Aquitaine. Je touche à toute la partie préparation et mise en place du matériel informatique, lequel se diversifie (pc fixes, pc portables, tablettes, smartphones). Gestion des applicatifs, leur dépannage. Gestion complète des comptes de messageries du groupe, des comptes intranet, des comptes de l'application mobilité pour les commerciaux, etc... Le groupe comprend environ 1000 personnes. Activité exploitation: facturation, comptabilisation, archivage, execution de batchs, contrôle de tâches automatisées.