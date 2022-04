Sylvain MOUILLAC

Physicien de formation, je suis aujourd'hui spécialisé en modelisation et simulation dynamique temps réel des moyens de

production d'énergie. Après avoir acquis une expertise technique (circuits thermohydraulique, contrôle

commande et électrique) des différents types de centrales, je me suis orienté vers des projets de R&D et / ou à caractère innovant.

Curieux de tout, je m’intéresse en particulier aux nouvelles énergies et aux solutions techniques pour les intégrer dans notre quotidien (smartgrid - smartcity).



Mes compétences :

Simulateur

Modélisation

Simulation