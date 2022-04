Sylvain MOURENAS

Fort de plus de 15 années d’expérience dans le commerce du bois, plus particulièrement dans le secteur de l'import - export de bois et dérivés, j'ai développé de réelles capacités d’initiatives et d’organisation dans un contexte terrain, où autonomie et capacité d’adaptation sont des valeurs essentielles.



J’ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial, la gestion d’un portefeuille client ou campagnes de prospection. De même j’ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle



Ayant le goût du contact et d’un relationnel aisé, j’ai pu développer un réseau relationnel de qualité avec l’ensemble des professionnels qui relèvent de l’importation, négoce de bois et dérivés et industriels dans le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud Est de la France.



Mes compétences :

Négoce

Importation

Bois

Construction bois

Développement commercial

Dynamique

Technique produits bois

Expert résineux et tropicaux

Aisance relationelle