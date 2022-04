Sylvain MURATON

19 ans passé dans le domaine du logiciel embarqué m'ont permis de forger une expérience solide dans la conception et le développement de produits électroniques et de balayer un panorama technologique varié. Je maitrise ainsi le cycle de développement d'un produit depuis le recueil du besoin client jusqu'à la mise en production de celui-ci.



L'exercice de mes fonctions principalement au sein de PME (société de bureau d'études et de développement de produits industriels) m'a apporté une diversité dans le poste occupé (Conception et développement produit, développement logiciel, gestion de projet, support technique...) et une forte capacité d'autonomie dans la réalisation des taches qui me sont confiées.



Je suis actuellement spécialisé dans le développement de solution de communication sans fils reposant sur la transmission RF en bande ISM. Je dispose d'une forte compétence sur les technologies Sigfox et LoRa .



Mes compétences :

WMBUS

SIGFOX

Langage assembleur

LORA

Noyau Temps Réel

Microcontroleur

Langage C

Application Low Power